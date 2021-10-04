Первым 10 тыс. компаний малого бизнеса, которые в июле и августе 2021 года осуществили расчеты через Систему быстрых платежей, полностью вернут уплаченную ими комиссию. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«До конца года прием платежей через СБП для бизнеса будет бесплатным. Субсидии за июль и август в размере 9,8 миллиона рублей уже доведены до банков. До 6 октября 2021 года средства будут перечислены на счета компаний», — рассказал Максим Решетников.

По данным Минэкономразвития, более 90% компаний, которым будут компенсированы их затраты, — это микропредприятия из сферы торговли.

Пресс-служба МЭР уточнила, что летом 2021 года в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин предложил на период до конца года возместить в полном объеме уплаченную малым бизнесом комиссию за использование СБП. Для реализации этой меры Минэкономразвития было отобрано 53 российских банка. Из федерального бюджета выделено 500 млн рублей.