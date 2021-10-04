Альфа-Банк представил клиентам pet-friendly офисы – отделения, куда можно приходить с животными и где есть самое необходимое, чтобы позаботиться о домашнем любимце, пока хозяин решает финансовый вопрос. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Например, в таком офисе можно попросить у администратора миску с водой для собаки.

«Проект пока пилотный, но уже востребованный. Нас часто спрашивали: «Можно ли в ваш офис с собакой?». Отвечаем: «Можно!». Мы предусмотрели все, чтобы позаботиться о тех, кто не хотел бы оставлять питомца на улице. Это не первая наша инициатива в сфере заботы о животных: ранее мы запустили проект «Альфа-Друг» с Telegram-ботом – он учит помогать животным правильно и ищет хозяев для бездомных котиков и собак», ­– рассказал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

Первые пять pet-friendly офисов открылись в Москве. Их список дополняется – уточнить адреса можно в контакт-центре и чате мобильного приложения банка.