Рубль немного дешевеет к доллару и укрепляется к евро через час после начала валютных торгов во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:05 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,58 рубля, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 8:04 стоил 84,16 рубля (минус 9 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 72,51—72,63 рубля за доллар и 84,12—84,25 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.