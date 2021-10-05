Самые высокие темпы роста валового регионального продукта (ВРП) по итогам 2021 года будут зафиксированы в Челябинской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии, они составят от 6,7% до 10,2%, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В дальнейшем лидеры по приросту изменятся: предполагается, что на горизонте до 2024 года ими станут Чукотский автономный округ и Иркутская область, а худший результат будет демонстрировать Коми — единственный регион, где экономика из года в год может сокращаться.

В 2021 году более половины (56,3%) суммарного объема валового регионального продукта сформируют 12 субъектов России, следует из прогноза ведомства. Речь о Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Самарской, Ростовской и Свердловской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Красноярском и Краснодарском краях, республиках Татарстан и Башкортостан. А к 2024 году их доля увеличится до 68,6%, ожидают в министерстве.

При этом в целом ведомство прогнозирует позитивную динамику ВРП: в 2021 году он будет расти в 71 субъекте, говорится в документе. Самые высокие темпы ожидаются в Ямало-Ненецком автономном округе, где они составят 10,2%, а также Якутии (8,3%), Челябинской (6,7%) и Амурской (5,1%) областях, в Чукотском автономном округе (4,7%), Краснодарском крае и Нижегородской области (по 4,5%).

Впрочем, в среднесрочной перспективе список лидеров по темпам экономического роста будет несколько иным. Наивысший среднегодовой прирост ВРП в 2022—2024 годах продемонстрирует Чукотский автономный округ: его экономика будет увеличиваться в среднем на 13,9% в год. На втором месте — Иркутская область с приростом в 7,6%, а на третьем — Якутия (5,7%). Далее следуют Московская область (4,6%), Приморский край (4,4%), Амурская область (4,2%), Адыгея (4,1%), а замыкают список самых быстрорастущих регионов Свердловская область (4%), Башкортостан и Дагестан (по 3,9%).

Сформировали в МЭР и топ-10 регионов с наихудшей динамикой среднегодовых темпов прироста экономики в 2022—2024 годах. Судя по прогнозам, печальнее всего будут обстоять дела в Коми: она стала единственным регионом, где ожидается спад ВРП (на 0,3% ежегодно). Экономика Ханты-Мансийского автономного округа будет расти в среднем на 0,7%, Удмуртии — на 1,1%. В Мурманской области, Тыве, Карелии и Кировской области ВРП будет увеличиваться на 1,2%, в Курганской области — на 1,3%, а во Владимирской — на 1,4%. Наконец, в Северной Осетии темп прироста экономики составит 1,5%, следует из документа.

По базовому прогнозу Минэкономразвития, в целом по России в 2021 году ВВП увеличится на 4,2%, а в 2022—2024 годах темпы его прироста составят 3%.