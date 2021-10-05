Закрытые расходы российского федерального бюджета по разделу «Национальная экономика» в 2020 году составили 454 млрд рублей, или 13% от всех расходов этого раздела, следует из официальных данных об исполнении бюджета в прошлом году (закон правительства об исполнении бюджета, Счетная палата, Федеральное казначейство). Это рекорд в современной истории России, пишет РБК .

В 2020 году увеличилась доля закрытых расходов по разделу национальной экономики — до 13% по сравнению менее чем с 5% годом ранее. В 2021 году, согласно закону о бюджете, она вновь опустилась — до 2,4%. Проект бюджета на предстоящие три года предусматривает, что закрытые расходы раздела «Национальная экономика» и в следующем году составят 2,5% расходов раздела, или 87 млрд рублей. В целом в 2020 году на «гражданские» разделы бюджета (общегосударственные вопросы, национальная экономика, социальная политика, здравоохранение, культура и т. д.) пришлось 838 млрд рублей закрытых расходов. В разделе «Национальная экономика» по таким статьям прошли расходы на 454 млрд рублей.

Исходя из структуры открытой части расходов крупнейшими распорядителями бюджетных средств по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» в 2020 году были Минпромторг (328 млрд рублей), Минфин (170 млрд рублей), Минэкономразвития (143 млрд рублей), Минэнерго (106 млрд рублей), Казначейство (103 млрд рублей), «Росатом» (91 млрд рублей) и «Роскосмос» (43 млрд рублей).

Расходы на нацпроекты в 2022—2024 годах вырастут на 340 млрд рублей Расходы на нацпроекты в ближайшие три года планируется увеличить на 340 млрд рублей, или на 4% относительно заложенных ранее уровней, пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета. Таким образом, в 2022—2024 годах траты на приоритетные цели составят 8,4 трлн рублей.

По словам директора Института реформирования общественных финансов Владимира Климанова, в 2020 году государство предоставляло большие объемы поддержки системообразующим предприятиям, в том числе оборонно-промышленного комплекса, — отсюда рост расходов. Предприятия, работающие не на свободном рынке, больше зависят от субсидий из бюджета, ведь сокращение оборонзаказов грозило бы банкротством таких предприятий; допустить банкротство предприятий, оказавшихся в условиях санкций, но выпускающих стратегически важную продукцию, государство не может, считает Климанов. Ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов предположил, что скрытыми могут быть расходы, например, на кибербезопасность: «в прошлом году в этой сфере был взрыв активности».

По данным Счетной палаты, в 2020 году ведомства предоставили из федерального бюджета субсидии юрлицам на 1,15 трлн рублей. Наибольший их объем был выделен в рамках раздела «Национальная экономика» — 676 млрд рублей. В конце прошлого года власти прекратили публичный доступ к реестру субсидий, в частности, распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юрлицам со стороны «Роскосмоса» и «Росатома» является секретным, следует из закона о бюджете.