Центробанк поддержал создание перестраховочного пула, пишут «Известия» . Такой формат предполагает, что все страховые компании объединяются по наиболее убыточным сегментам ОСАГО (например, таксисты или начинающие водители) и равномерно покрывают риски по полисам для таких клиентов.

По мнению регулятора, создание перестраховочного пула по наиболее убыточным сегментам ОСАГО повысит доступность полиса для потребителей. Введение такой системы предложили в Российском союзе автостраховщиков (РСА) для ряда категорий с повышенной частотностью ДТП, например, такси, автобусов и водителей из определенных регионов. Риски по подобным сегментам будут распределяться на все компании перестраховочного пула пропорционально их доле на рынке, добавили в РСА.

Источник в отрасли отметил, что новая система, скорее всего, заменит «Е-Гарант». На этот сервис поступало множество жалоб, им также активно пользовались мошенники. Система предназначалась для оформления клиентом полиса ОСАГО после получения отказа от одного из страховщиков и, чтобы гарантировать покупку «автогражданки», не предусматривала никаких дополнительных проверок, которые часто и были причиной отказа при подаче заявки через сайт компании. Это давало злоумышленникам возможность оформлять поддельный ОСАГО. «Е-Гарант» также был причиной многочисленных расторжений полисов страховщиками.

Перестраховочный пул покроет риски наиболее опасных сегментов «автогражданки», разделив премии и убытки равномерно по рынку. При этом необходимость расширять тарифные коридоры по ОСАГО останется. Об этом уже ведутся переговоры с Банком России, рассказал источник на страховом рынке.

Новый формат работы обеспечит доступность полиса для водителей, однако сейчас не все компании смогут в нем участвовать, так как имеют только лицензию на первичное страхование, а покупка новой потребует значительных трат. ЦБ обсуждает внесение изменений в закон об организации страхового дела, чтобы лицензия на продажу ОСАГО позволяла заниматься и перестрахованием, сообщил источник. Законопроект скоро будет внесен в Госдуму и может быть принят уже к следующему году. После таких изменений и создания перестраховочного пула начнется обсуждение дальнейшей индивидуализации ОСАГО и расширения тарифного коридора для убыточных сегментов.

Крупнейшие страховые компании поддержали создание перестраховочного пула. Он поможет равномерно распределить риски по рынку, что особенно важно для средних и мелких организаций, и повысит доступность полиса для клиентов, пояснил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов. Однако на текущий момент тарифного коридора не хватает для многих групп потребителей, поэтому компания будет поддерживать его расширение.