📰 В росте цен на продукты питания власти увидели признаки перегрева, пишут «Известия» . Так, в 2021 году в России резко росли цены на макароны, сахар, подсолнечное масло, а затем и другие продовольственные товары. Однако термин «перегрев» по отношению к сложившейся в этом году ситуации на потребительском рынке используется впервые. Он фигурирует в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Документ Минфина внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета. Ведомство отмечает, что признаки перегрева частично основаны на временных факторах. К внутренним причинам такого сценария Минфин относит опережающий рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям. Чиновники ожидают возвращения инфляции к целевому ориентиру в 4% уже в 2022 году.

📰 Рубль оказался единственной валютой развивающихся стран, которая может быть интересна иностранцам для торговой стратегии carry trade, пишут «Ведомости» . Ее суть в том, чтобы брать займы в валютах развитых стран, где процентные ставки ниже, и инвестировать их в инструменты с более высокой доходностью в валютах развивающихся экономик. С начала года рубль среди 24 валют развивающихся рынков показал доходность по операциям carry trade в 7%, подсчитали эксперты. Лучше результат только у аргентинского песо, но с точки зрения риска Аргентина уступает России по многим фундаментальным показателям, отметили они. Аналитики уточнили, что стратегия carry trade подходит для крупных хедж-фондов, которые конвертируют взятые под низкую процентную ставку доллары в рубли и покупают ОФЗ или другие ценные бумаги с высокой доходностью.

📰 Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам августа 2021 года составила 2,14 млн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчеты аналитического агентства «Автостат», уточняя, что это на 21% больше, чем в начале года. В агентстве отметили, что в июне средневзвешенная цена составляла более 1,8 млн рублей, в июле она уже превысила 1,9 млн рублей. Цены растут на волне нехватки автомобилей у дилеров, вызванной глобальным дефицитом микрочипов, и высокого спроса со стороны потенциальных покупателей, объясняет «Автостат», подчеркивая, что такой динамики роста цен в течение календарного года не было за всю историю наблюдений начиная с 2014 года. По оценке агентства, средневзвешенная цена нового легкового автомобиля к концу года может вырасти на 25% относительно уровня начала года.



📰 Акции крупнейших американских компаний упали после новостей о сбоях в работе Facebook, WhatsApp и Instagram и потянули следом американский рынок, пишет Forbes , уточняя, что речь идет о Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet. В общей сложности они потеряли 243 млрд долларов капитализации за день, что является крупнейшей потерей рыночной стоимости с октября 2020 года. У каждой компании есть свои причины для снижения, но инвесторы видят в этом часть большой картины и предрекают период нестабильности этой осенью. Так, индекс S&P 500 опустился на 1,3%, Nasdaq 100 упал более чем на 2%, Dow Jones — почти на 1%, NYSE Composite — на 0,73%. Одна из причин — в череде плохих новостей для компаний из списка, но в целом бумаги техгигантов после существенного роста с начала этого года были волатильными последние несколько сессий.

