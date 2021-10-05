Банк России 5 октября выпускает в обращение памятную монету, посвященную Николаю Некрасову. Серебряная монета номиналом 2 рубля «Поэт Н. А. Некрасов, к 200-летию со дня рождения (10.12.1821)» выходит в серии «Выдающиеся личности России», уточняется в сообщении пресс-службы ЦБ.

На монете (на оборотной стороне) изображен в рельефном исполнении сидящий на скамейке поэт с собакой у ног на фоне пейзажа, выполненного в технике лазерного матирования. Справа вверху по окружности имеется надпись: «Н. А. Некрасов», под ней указаны годы жизни поэта: 1821—1878.



Тираж монеты — 3 тыс. штук.