Фондовые торги в РФ начались в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:14 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,74% и составил 4 143,31 пункта. Индекс РТС повысился на 0,75% до отметки 1 799,1.



Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова перед началом торгов написала, что «в начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, попытаются продолжить рост в связи с сохранением восходящего тренда по нефти и газу, но все же остальные сектора могут оставаться под понижательным давлением из-за продаж за рубежом. В ближайшие дни динамика российского рынка, вероятно, по-прежнему будет определяться главным образом ценами на энергоносители, ралли которых рано или поздно приостановится, в то время как на зарубежных фондовых площадках уже наблюдаются сложности с поисками новых драйверов роста».