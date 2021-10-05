Следственное управление СК РФ по Мордовии задержало фактического руководителя и председателя правления КС Банка Владимира Грибанова по делу о фальсификации финансовых документов и отчетности, сообщили РАПСИ в пресс-службе ведомства.

«По версии следствия, с января 2019 по август 2021 года руководство банка в составе группы лиц по предварительному сговору вносили в отчетность, ежемесячно предоставляемую в Центральный банк РФ, недостоверные сведения о сделках, обязательстве, имуществе и финансовом положении банка, что привело к отзыву Центральным банком РФ лицензии у АО «КС Банк» и назначению временной администрации по управлению банком», — указали в СК.

Следователи провели обыски и изъяли необходимую документацию, Грибанов задержан — решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств совершенного преступления и установление всех возможных соучастников противоправной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается», — указали в СК РФ.