Банк России рекомендует кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам, операторам инвестиционных платформ и лизинговым компаниям с 1 января 2022 года предоставить возможность заемщикам подавать заявления об оспаривании информации, содержащейся в кредитной истории, в электронной форме. Об этом говорится в информационном письме регулятора.

Как уточняется, такую опцию можно обеспечить, например, с помощью мобильного приложения, личного кабинета или электронной почты.

Предложение регулятора связано с изменениями в законодательстве: с 1 января 2022 года граждане, которые хотят оспорить подобную информацию, смогут обращаться с заявлением непосредственно к источнику формирования кредитной истории (например, в банк или МФО), и кредитор обязан такое заявление принять. Сейчас, согласно закону «О кредитных историях», для оспаривания заемщики должны обращаться в бюро кредитных историй.

«Исполнение рекомендаций расширит возможности потребителей финансовых услуг — они смогут подавать заявления об оспаривании кредитных историй, когда у них нет возможности лично посетить офис источника формирования кредитных историй или отделение почты для подачи заявления», — отмечают в Центробанке.