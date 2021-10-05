В России есть все возможности для выполнения социальных обязательств перед гражданами, повышения доходов и в целом качества жизни людей. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях в палате на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Матвиенко рассказала, что сегодня экономика вернулась на докризисный уровень, а по итогам года, как прогнозирует Минэкономразвития, ожидается рост ВВП порядка 4%.



«О существенном улучшении делового климата свидетельствует быстрый рост инвестиций. Выполнена поставленная президентом РФ задача по возвращению уровня занятости к допандемийным показателям (численность занятого населения в РФ составила 72 миллиона человек, о чем 21 сентября сообщил президент Владимир Путин. — Прим. ред.). Это значит, что у нас есть все возможности для выполнения социальных обязательств перед гражданами, повышения доходов и в целом качества жизни людей», — считает она.

Как подчеркнула Матвиенко, это «основная задача не только бюджета, но и всей государственной политики России».

Спикер напомнила высказывание президента о том, что «нужно в полной мере реализовать потенциал федерального бюджета как бюджета развития». «Именно так мы должны рассматривать главный финансовый документ страны», — считает председатель Совфеда.