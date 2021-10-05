Торгово-сервисные предприятия Объединенных Арабских Эмиратов смогут принимать российские карты «Мир». Как сообщили в платежной системе «Мир», соответствующую техническую возможность обеспечила своим клиентам компания Network International — лидер на рынке электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке.

Накануне в международном аэропорту Дубая генеральный директор ПС «Мир» Владимир Комлев провел одну из первых транcакций по российской платежной карте в магазине беспошлинной торговли.

«Одно из ключевых направлений нашей работы по международному развитию «Мира» — обеспечение приема карт в часто посещаемых российскими туристами странах. Дубай и иные эмираты ОАЭ входят в число самых востребованных у россиян направлений для отдыха, и благодаря нашему сотрудничеству с Network уже в этом сезоне они смогут использовать «Мир» для оплаты покупок в обслуживаемых компанией популярных торговых точках, в том числе в Dubai Duty Free», — отметил Комлев.

Уточняется, что Network International в настоящее время активно подключает POS-терминалы партнерских ТСП к обслуживанию карт «Мир» в Дубае и других районах ОАЭ. Уже к концу 2021 года Network International планирует завершить настройку всех действующих POS-терминалов своей сети для приема российских карт.