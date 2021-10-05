Минфин предлагает в связи с рисками энергоперехода повысить порог инвестиций из Фонда национального благосостояния до 10% ВВП для обеспечения стабильности бюджета. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации по видео-конференц-связи.

«Переход стран к постепенному сокращению потребления углеводородов, особенно угля и нефти, — это значит, что будет постепенно снижаться мировое потребление углеводородов и вопрос устойчивости доходной базы федерального бюджета может уже встать к началу 30-х годов. И к этому надо быть готовыми. В этой связи, в целях снижения долгосрочных рисков, связанных с энергопереходом, мы предлагаем минимальный размер ликвидных резервных активов Фонда национального благосостояния довести до уровня 10% ВВП», — сказал Силуанов.



По его словам, «это будет содействовать обеспечению долгосрочной бюджетной и макроэкономической устойчивости».