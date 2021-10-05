Работодатель вправе обращаться за установлением страховой пенсии своих сотрудников с их письменного согласия. Об этом напомнили в ПФР по Москве и Московской области.

«Если между работодателем, с которым гражданин состоит в трудовых отношениях, и территориальным органом ПФР заключено соглашение об обмене электронными документами в системе электронного документооборота, заявление и документы граждан, необходимые для назначения пенсии, направляются кадровой службой организации в территориальные органы Пенсионного фонда в электронном виде, что существенно экономит время самих граждан и сокращает сроки назначения пенсий», — отмечается в сообщении.

Так, организации Московского региона имеют возможность направлять в территориальные органы ПФР сведения о сотрудниках (списки и документы, необходимые для назначения пенсии) за 24 месяца до наступления возраста, дающего право на назначение пенсии по старости. При этом информация передается только с письменного согласия сотрудника на передачу и обработку его персональных данных по защищенным каналам связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи работодателя в соответствии с требованиями к защите персональных данных граждан, которые установлены законодательством.

Гражданин может предварительно ознакомиться с выпиской из индивидуального лицевого счета, где отражены его сформированные пенсионные права — сведения о стаже, заработке, страховых взносах и пенсионных коэффициентах. Такую выписку можно получить в личном кабинете на сайте ПФР или портале госуслуг, в клиентской службе ПФР или МФЦ.

В случае недостающих сведений или необходимости подтверждения сведений, имеющихся в выписке из индивидуального лицевого счета, работодатель представляет в территориальный орган Пенсионного фонда по защищенным каналам связи документы, которые есть в распоряжении у работодателя или у гражданина: трудовую книжку, свидетельство о рождении детей, военный билет и другие. При необходимости специалистами Пенсионного фонда будут направлены соответствующие запросы в архивы или в организации, где ранее работал гражданин.

Если уточнение и дополнение необходимых для назначения пенсии сведений завершится до достижения заявителем возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, пенсия будет назначена не позднее десяти рабочих дней со дня подачи заявления о назначении пенсии.

«Таким образом, к моменту наступления права на пенсию гражданину останется подать заявление о назначении пенсии, которое может быть направлено в территориальный орган ПФР работодателем в электронной форме по защищенным каналам связи в рамках заключенных соглашений», — уточнили в ПФР.