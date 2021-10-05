Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил сервис дистанционного заказа цифровых карт Visa, который доступен в новом мобильном приложении «АТБ-Мобайл New», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Цифровая карта — это полноценная дебетовая карта, по которой можно совершать переводы и платежи, включая СБП, делать покупки в магазинах и в Интернете и даже снимать наличные денежные средства в банкоматах c технологией NFC», — говорится в релизе.

Как отмечают в банке, цифровые карты являются экологичными и считаются более безопасными, чем пластиковые. Карту невозможно потерять, ее нельзя украсть, а при оплате в магазине никто не сможет увидеть реквизиты. Несмотря на это, необходимо быть внимательными при оплате и не сообщать реквизиты своей карты третьим лицам.