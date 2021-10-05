Банк России установил официальные курсы валют на 6 октября.

Курс доллара понизился на 35,53 копейки, составив 72,5686 рубля (72,9239 рубля на 5 октября). Курс евро опустился на 46,32 копейки, до 84,1723 рубля (с 84,6355 рубля на 5 октября).

На Московской бирже на 13:26 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 13 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 24 копейки, валюты стоят 72,64 и 84,53 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 72,47—72,68 рубля за доллар и 84,35—84,8 рубля за евро.