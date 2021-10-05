Российский бюджет имеет достаточную подушку безопасности, чтобы реагировать на непредвиденные события и различные вызовы. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации.

«Бюджет имеет достаточную подушку безопасности, для того чтобы реагировать на любые события, связанные с пандемией, вызовами времени. Неопределенность очень высокая, в том числе в мировом развитии. Какая-то такая подушка должна быть, кроме ФНБ, который у нас есть», — отметил он.

Глава СП полагает, что, несмотря на предполагаемый рост госдолга в ближайшее время, он остается в безопасной зоне. «Государственный долг будет расти в следующем году. Чистые заимствования составят 2 триллиона 308 миллиардов рублей. Мы превысим долг в 21%; я считаю, долг остается в безопасной зоне, у нас еще есть запас прочности. В этом плане долг — это наш второй резервный фонд», — добавил Кудрин.

Он также отметил, что в бюджете зарезервировано 1,1 трлн рублей. «В бюджете резервируется 1 триллион 100 миллиардов рублей, то есть они не расписаны. Из них 290 миллиардов рублей — резервный фонд правительства, который формируется каждый раз. Но разница — это пока не расписанные расходы федерального бюджета», — сказал глава Счетной палаты.

Кудрин также заявил, что России нужно в течение 10—15 лет начать уходить от использования нефтегазовых доходов как основного источника формирования бюджета. «По мировым прогнозам, к 2050 году использование углеводородных источников в мире снизится в два раза. Для России это тоже вызов. Вот у нас осталось 10—15 лет, чтобы если не полностью от этого отказаться, то начать плавный переход от использования этого источника как важнейшего в формировании нашей бюджетной системы», — отметил он.



Кроме того, Кудрин считает, что прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года в 5,8% является оптимистичным. «Инфляция ожидается 5,8% по официальному прогнозу, но уже к 1 октября — 5,2%, так что это уже оптимистический сценарий», — сказал он.