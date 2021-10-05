Средние расходы на подарок классному руководителю от класса за два года выросли на 20%. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob. В опросах приняли участие родители школьников из всех округов страны.

По данным исследования, подарок для классного руководителя на профессиональный праздник родительским коллективам обойдется в среднем в 3,2 тыс. рублей. При этом родительские коллективы в Москве потратят больше всех (в среднем 4 тыс. рублей). В Санкт-Петербурге средний бюджет составляет 3 тыс. рублей. По 2,5 тыс. рублей потратят на подарки учителям родительские коллективы из Воронежа, Новосибирска и Ростова-на-Дону.

Самый популярный знак внимания на День учителя — букет. Планами о покупке цветов от класса поделились 43% родителей. На втором месте оказались подарочные сертификаты (13%), на третьем — наборы сладостей с чаем или кофе (12%).

Деньги классным руководителям планируют дарить 6% опрошенных, 2% родителей выбрали технику для работы (например, принтер или планшет). Среди других подарков на профессиональный праздник — книги, билеты в театр, часы, фотоальбомы, ручки и прочее. Не определились с выбором подарка 38% родителей.