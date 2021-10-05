Средние расходы на подарок классному руководителю от класса за два года выросли на 20%. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob. В опросах приняли участие родители школьников из всех округов страны.
По данным исследования, подарок для классного руководителя на профессиональный праздник родительским коллективам обойдется в среднем в 3,2 тыс. рублей. При этом родительские коллективы в Москве потратят больше всех (в среднем 4 тыс. рублей). В Санкт-Петербурге средний бюджет составляет 3 тыс. рублей. По 2,5 тыс. рублей потратят на подарки учителям родительские коллективы из Воронежа, Новосибирска и Ростова-на-Дону.
Самый популярный знак внимания на День учителя — букет. Планами о покупке цветов от класса поделились 43% родителей. На втором месте оказались подарочные сертификаты (13%), на третьем — наборы сладостей с чаем или кофе (12%).
Деньги классным руководителям планируют дарить 6% опрошенных, 2% родителей выбрали технику для работы (например, принтер или планшет). Среди других подарков на профессиональный праздник — книги, билеты в театр, часы, фотоальбомы, ручки и прочее. Не определились с выбором подарка 38% родителей.
Потребительский спрос почти во всех российских регионах демонстрирует в этом году уверенный рост, а примерно в половине прирост в процентном отношении оказался двузначным. При этом лидерами рейтинга по динамике спроса стали Краснодарский край и Адыгея, а замыкают список Томская область, Ненецкий автономный округ и другие северные регионы, свидетельствует исследование, подготовленное агентством «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости.