Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг банка «Венец» на уровне «B-(RU)», сохранив «негативный» прогноз. Об этом говорится в сообщении АКРА.

Аналитики полагают, что в ближайшие 12—18 месяцев банк сохранит текущие показатели капитализации и ликвидности, но останется под давлением репутационных рисков в связи с делом о несостоятельности (банкротстве) в отношении ключевого актива одного из собственников (завод «Трехсосенский», к которому имеются крупные налоговые претензии).

В связи с этим аналитики дали крайне низкую оценку бизнес-профилю банка. Агентство полагает, что разбирательства и процесс урегулирования претензий в адрес одного из бенефициаров в конечном итоге могут негативно отразиться на устойчивости бизнеса самого банка, ослабив его способность привлекать и удерживать клиентов и генерировать стабильный финансовый результат.

Адекватная оценка капитализации и прибыльности подтверждена, хоть и находится под давлением. Дополнительным ограничивающим фактором является невысокий уровень операционной эффективности, а также слабый риск-профиль. Согласно оценкам агентства, доля потенциально проблемной задолженности составляет порядка 20% совокупного кредитного портфеля. Серьезным сдерживающим фактором для рейтинга по-прежнему остается высокая концентрация кредитного портфеля банка на отдельных контрагентах.

Аналитики оценили как адекватную позицию банка по фондированию и ликвидности. «Венец» способен выдержать значительный отток клиентских средств как в рамках базового, так и стрессового сценариев АКРА. Дисбалансов на более длительных сроках также не отмечается.

Согласно ожиданиям агентства, основным источником фондирования банка останутся средства физических лиц, доля которых за последние три года варьировалась от 60% до 80% обязательств в зависимости от суммы остатков по счетам юридических лиц.

«Волатильность последних объясняется периодически меняющимися объемами средств от связанных компаний. Однако АКРА не считает это критическим фактором риска для фондирования ввиду относительно взвешенной политики банка «Венец» по управлению ликвидностью. В частности, по оценкам АКРА, ликвидные активы покрывали порядка 34% средств клиентов по состоянию на середину 2021 года. Аналогичный показатель, исключающий средства от связанных сторон, предполагает покрытие 19% средств клиентов. Указанные показатели, хоть и остаются относительно комфортными, продемонстрировали существенную отрицательную динамику за год, что объясняется волатильностью остатков средств крупнейшей группы вкладчиков, которая связана с банком», — отметили аналитики.

В АКРА не исключили вероятность возможного понижения рейтинга банка «Венец» на горизонте 12—18 месяцев.