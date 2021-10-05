Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы России в отношении ООО «Т2 Мобайл» (мобильный бренд Tele2), а также правомерность назначения штрафа в отношении компании. Об этом накануне уведомила ФАС.

Как следует из сообщения, спор касается повышения компанией стоимости услуг связи в мае 2020 года в среднем на 12% для четверти своих абонентов. Эти действия оператор обосновал повышением своих затрат.



«ФАС России признала, что ООО «Т2 Мобайл» установило монопольно высокие цены на свои услуги, и выдала предписание о приведении тарифов к уровню до повышения. Компания обратилась в суд, однако он поддержал позицию антимонопольного ведомства», — говорится в сообщении.