Минфин с 7 октября по 8 ноября 2021 года направит на покупку иностранной валюты 317,6 млрд рублей, по 15,1 млрд рублей ежедневно, говорится в сообщении ведомства.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в октябре 2021 года в размере плюс 275,3 млрд рублей. Как поясняет Минфин, суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2021 года выросло на 42,3 млрд рублей.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 317,6 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 октября 2021 года по 8 ноября 2021 года соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 млрд рублей», — отмечается на сайте ведомства.