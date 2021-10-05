Масштабный сбой в работе популярных интернет-ресурсов напоминает всем о необходимости осторожного размещения в Интернете информации о себе, так как подобные ситуации несут в себе риски утечки персональных данных. Такое мнение высказала во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова.

«Самым большим риском в подобной ситуации может стать утечка персональных данных пользователей. Поэтому данный сбой — очередное напоминание всем нам о том, что нужно крайне осторожно размещать информацию о себе во Всемирной паутине», — сказала она.

Сенатор убеждена, что необходимо развивать и поддерживать отечественные сервисы интернет-коммуникаций, «ведь они на 100% хранят персональные данные пользователей на территории РФ». «Развитие цифровых технологий неизбежно будет сопровождаться подобными явлениями, поэтому каждому из нас необходимо постоянно следить за соблюдением «цифровой гигиены», — подчеркнула Рукавишникова.

По ее словам, глобальный сбой в работе отдельных соцсетей и мессенджеров потряс многих пользователей своей масштабностью. «Это наглядный пример того, как информация, размещенная в Интернете, может в одночасье исчезнуть, причем совершенно неожиданно для потребителей. Из видимых последствий сбоя — исчезновение возможности коммуникации через подобные ресурсы», — добавила первый зампред комитета СФ по законодательству.