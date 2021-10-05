Реализация развитыми странами стимулирующих экономических мер привела к существенному росту цен на сырьевые и потребительские товары в мире, а также способствовала ускорению инфляции в РФ. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации по видео-конференц-связи.

«На фоне хороших показателей роста мы наблюдаем повышенный инфляционный фон. В значительной степени фон связан с внешними факторами. Реализация стимулирующих пакетов в развитых странах, несоразмерных возможностям восстановления деловой активности, транслировалась в рост инфляции в мире, в первую очередь на сырьевые товары, на потребительские товары», — сказал Силуанов.

Он отметил, что правительство РФ также приняло комплекс мер, призванных минимизировать влияние этих процессов на ситуацию в российской экономике.



«Мы все это тоже чувствуем, и, безусловно, ускорение инфляции сказывается наиболее болезненно на наименее защищенных гражданах с низким уровнем доходов. Речь идет о ценах на продовольственные товары, на товары массового спроса», — подчеркнул министр.