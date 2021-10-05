Минфин России рассчитывает на увеличение доходов бюджета от экспортной пошлины на газ на фоне рекордно высоких цен на «голубое топливо» в Европе только в краткосрочной перспективе, рассказал журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев.

По его словам, рост доходов в бюджет на фоне высоких цен на газ в Европе можно оценить с краткосрочной и долгосрочной точки зрения. «Краткосрочно — понятно, что в этом году будут больше экспортные поступления в стоимостном выражении «Газпрома» в связи с ростом цен в Европе, потому что многие контракты привязаны уже не к цене на нефть, а к спотовым», — рассказал Колычев.

Он пояснил, что расчет экспортной пошлины напрямую привязан к контрактным ценам, в то время как расчет НДПИ базируется на цене, привязанной к нефти. «Поэтому здесь дополнительных поступлений бюджета — они будут в меньшей степени, чем сравнимый рост поступлений, который происходит в связи с ростом цен на газ», — добавил он.

Если же ориентироваться на исторические тренды, то отклонение контрактных цен на газ от цен, привязанных к нефти, неустойчиво и долго не продолжается, уточнил Колычев. Обычно превышение контрактных цен над привязанными к нефти происходит в хорошую для производителя конъюнктуру, и наоборот, — в плохую конъюнктуру спотовые цены бывают ниже, чем привязанные к нефти.

«Если взять долгосрочный период — то да, волатильность вокруг этих цен есть, но вот устойчивого отклонения нет», — заключил он.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за 1 тыс. кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Цены ставили рекорд за рекордом, а 5 октября они достигли 1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.