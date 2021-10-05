Глава Минтруда РФ Антон Котяков предложил упростить наем подростков на некоторые виды работ. По словам министра, это, в частности, может коснуться выполнения заказов в области дизайна или графики, написания программных продуктов, ведения блогов, а также фотографирования.

«Развитие цифровых технологий и креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях. Писать программные продукты, фотографировать, вести блоги, выполнять заказы в области дизайна или графики. Предлагаем для подобных работ упростить наем подростков. Это запрос родительской общественности», — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Как отметил Котяков, для указанных нововведений потребуются изменения в законодательстве РФ. «Их внесение позволит подросткам подрабатывать в свободное от учебы время, монетизировать свои навыки и развивать деловые качества, которые в перспективе могут им понадобиться для успешного трудоустройства в будущем», — заявил он.

Глава Минтруда также отметил, что в общей сложности различными профориентационными мероприятиями за три года планируется охватить 5 млн молодых людей и обеспечить подработку для 500 тыс. подростков ежегодно.