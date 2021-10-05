Компания Facebook будет оштрафована за неудаление опасной информации, к ней впервые будут применены оборотные штрафы, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook Inc. составил административный протокол за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, в социальных сетях Facebook и Instagram (принадлежит Facebook). Протокол будет передан в суд, который определит дату заседания. За подобное правонарушение, совершенное повторно, американской IT-компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки. Точную сумму штрафа также определит суд», — сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, для доказательства вины Facebook Inc. в протоколе приведены ссылки на девять материалов, по которым ведомство с 2019 года направило более 110 уведомлений (60 уведомлений по четырем материалам в Facebook и 53 уведомления по пяти материалам в Instagram). После получения уведомления о вызове на составление протокола, предусматривающего последующее наложение оборотного штрафа, службы модерации социальных сетей Facebook и Instagram удалили эти девять материалов, указанные в протоколе.

«Однако по российскому законодательству компания обязана делать это в течение 24 часов после получения уведомления от Роскомнадзора. За нарушение порядка ограничения доступа предусмотрена ответственность за повторные правонарушения в виде оборотных штрафов», — указали в пресс-службе. Не удалены более 1 тыс. опасных материалов.

В ведомстве сказали, что материалы, которые приведены в протоколе — малая часть массива контента соцсети, который нарушает российское законодательство.

«Всего на текущий момент неудаленными остаются 1 тыс. 43 материала в Facebook (направлено 7,6 тыс. уведомлений) и 973 — в Instagram (направлено 3,5 тыс. уведомлений)», – отметили в пресс-службе.

Среди материалов, доступ к которым не ограничен Facebook и Instagram, — разжигающие религиозную рознь, оскорбляющие чувства верующих или направленные на раскол государства, материалы об употреблении наркотических средств, о местах реализации самодельного оружия, об опасном отношении к жизни и здоровью несовершеннолетних, а также об экстремистских и террористических организациях.

Всего в 2021 году Роскомнадзор уже составил в отношении соцсети 20 протоколов за нарушение порядка удаления зловредного контента. Судом назначены штрафы на общую сумму порядка 70 млн рублей, из которых судебные решения на 43 млн рублей уже вступили в законную силу. Администрация Facebook штрафы не оплатила.