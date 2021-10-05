Страховая группа «СОГАЗ» и еще две страховые компании застраховали риски пилотируемого корабля «Союз МС-19», на котором в среду впервые отправилась в космос съемочная группа игрового фильма «Вызов».

Как сообщила пресс-служба группы, «СОГАЗ» и еще две компании застраховали риски при запуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и его стыковке с Международной космической станцией. При этом «СОГАЗ» выступил страховщиком — координатором по договору. Сумма страховой премии не называется.

В состав съемочной группы, которая впервые будет снимать игровое кино на орбите Земли, входят актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Антон Шкаплеров. Успешный запуск ракеты-носителя произведен в 11:56 по московскому времени с космодрома Байконур в Казахстане. До международной космической станции экипаж добрался за три с небольшим часа. На МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней, в течение которых проведут съемки «космической части» игрового фильма «Вызов».

По сообщению пресс-службы «Росгосстраха», данная компания застраховала экипаж, который сегодня отправился в космос.

«Кроме участников этого уникального проекта, реализуемого госкорпорацией «Роскосмос» совместно с Первым каналом, «Росгосстрах» обеспечил страховой защитой сам запуск, космический корабль «Союз МС-19» и гражданскую ответственность при запуске перед третьими лицами. Также компанией застрахован стартовый комплекс на космодроме Байконур, с которого был осуществлен запуск», – говорится в пресс-релизе компании.