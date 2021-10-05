Российские фондовые индексы значительно выросли по итогам основной торговой сессии во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос к предыдущему закрытию на 2,7% и составил 4 223,85 пункта. Индекс РТС увеличился на 3,04% — до отметки 1 840,11 пункта.

По итогам торговой сессии рост котировок продемонстрировали, в частности, акции СберБанка (плюс 4,76%), «Магнита» (плюс 4,29%), Мосбиржи (плюс 3,08%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 2,91%), «Газпрома» (плюс 2,43%), «Яндекса» (плюс 1,93%) «Полюса» (плюс 1,11%), Mail.ru (плюс 0,71%), МТС (плюс 0,21%). Зафиксировано падение цены на акции группы «ПИК» (минус 4,46%), «Алросы» (минус 0,41%), «Норникеля» (минус 0,04%).



«Ралли на российском фондовом рынке не утихает — никто не боится высоты, пока сырье бьет рекорды и тащит рынок за собой. Индекс Мосбиржи обновил очередной рекорд… Новые цели роста могут быть где угодно — и около 4 250 пунктов, и выше — на сколько позволит биржевой оптимизм. Индекс РТС может находиться в рамках 1 800—1 850 пунктов. Тут торговый диапазон очень быстро идет вверх. Сегодня, как и ранее, в списке биржевых фаворитов акции компаний нефтегазового сектора — от «Татнефти» до «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Роснефти». Бумаги «Газпрома» обновили очередной максимум на уровне 385,91 рубля и могут тянуться выше, к 400 рублям», — отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.