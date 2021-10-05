Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 72,31 рубля, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 83,94 рубля (минус 31 копейка).

В ходе сессии было проведено 37 тыс. сделок с долларом на 2 млрд долларов и 6,5 тыс. сделок с евро на 314,2 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 72,3—72,69 рубля за доллар и 83,9—84,31 рубля за евро.

«Рубль остается под давлением негативной динамики ОФЗ и развивающихся валют, почти не обращая внимания на высокие нефтяные цены. В результате рублевая стоимость Brent вчера впервые в истории приблизилась к уровню 6 тыс. рублей. Поэтому, если нефть испытает даже серьезное снижение в рамках коррекции, рубль вряд ли существенно ослабнет», — полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.