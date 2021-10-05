Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков допустил внесение изменений в российское законодательство для создания системы подсчета прибыли зарубежных IT-компаний на территории РФ.

«Большие сложности с подсчетом прибыли. Вот мы знаем, что Facebook в 2020 году заработал 86 миллиардов рублей на территории РФ. Откуда мы это знаем? Это опубликовал сам Facebook. То есть мы должны тогда создавать национальную систему подсчета их прибыли на территории РФ. Это, вероятно, возможно сделать, но пока этой системы нет», — пояснил Пушков журналистам по итогам заседания комиссии на тему «Перспективы налогообложения интернет-платформ в РФ».

«Мы здесь должны понимать, что разработка системы правильной налоговой реакции на цифровых гигантов — это, во-первых, вопрос не одного месяца, во-вторых, это вопрос, конечно, оптимален был бы для международного соглашения. Но поскольку международные соглашения не всегда устраивают национальные государства, мы должны смотреть и на возможности совершенствования нашего законодательства. В частности, на создание такой технологии подсчета доходов этих компании, которой мы могли бы оперировать во взаимодействии с ними», — добавил сенатор.

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России. Он вступил в силу 1 июля, но учредить российское юридическое лицо или открыть представительства в России компании должны с 1 января 2022 года. Владельцы интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, должны будут создать филиалы, открыть представительства или учредить юридические лица в РФ, которые будут «в полном объеме представлять интересы головных компаний». Вводится также комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства, включая в качестве крайней меры возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.