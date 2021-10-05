Президент России Владимир Путин указал на «истерику и неразбериху» на топливных рынках в Европе из-за спекуляций на климатических проблемах и сокращения инвестиций.

«Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», — заявил он на совещании с членами правительства.

Путин указал, что переход в сторону декарбонизации экономики должен быть плавным.

«У нас, у нашей страны есть все возможности, чтобы избежать подобных ошибок. Мы видим, к чему приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня это хорошо видно на энергорынке Европы», — добавил президент.

Путин назвал дальнейшее развитие «зеленой» энергетики еще одним приоритетом для РФ. По его словам, «российская структура выработки энергии уже заняла здесь лидирующие позиции в мире».

«Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37%. И такими конкурентными технологическими преимуществами нужно, безусловно, воспользоваться, наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малые ГЭС, возможности приливов и отливов — сейчас в мире это активно обсуждается», — указал Путин.