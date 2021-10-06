Количество обанкротившихся россиян продолжает расти: за девять месяцев 2021 года оно увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса». Всего за январь — сентябрь суды объявили несостоятельными 137,4 тыс. граждан и ИП.

По данным «Федресурса», за девять месяцев этого года суды признали несостоятельными 137 485 граждан и ИП. Это в 1,8 раза больше, чем за январь — сентябрь 2020 года. Для сравнения: год назад рост был в 1,6 раза к аналогичному периоду 2019 года. При этом граждане, как правило, сами инициируют свое банкротство в отличие от компаний, где заявителями выступают кредиторы, отметили в «Федресурсе». Должники в январе — сентябре 2021 года выступили заявителями в 95,1% процедур, в то время как кредиторы инициировали 3,8% дел, а ФНС России — 1,1%.

В абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют Москва и Московская область: в этих регионах несостоятельными было признано 7,4 тыс. и 7,3 тыс. человек соответственно. На третьем месте — Краснодарский край (6,8 тыс.), на четвертом — Санкт-Петербург (6 тыс.), далее идут Самарская (5,9 тыс.), Свердловская области (5,5 тыс.) и Башкортостан (5,3 тыс.). Замыкают десятку регионов Ростовская (4,3 тыс.), Челябинская (4,1 тыс.) и Волгоградская (3,6 тыс.) области.

В Минэкономразвития выступили против продажи единственного жилья должников банками Права на неприкосновенность жилища и запрет на его произвольное лишение прописаны в Конституции РФ, поэтому МЭР предлагает продавать единственное жилье только в случае, если человек задолжал физлицу.

В то же время к прохождению процедуры внесудебного банкротства с момента ее запуска (с осени прошлого года) допущены всего 5 тыс. граждан. Сумма их долга за весь период составила 1,7 млрд рублей в начатых процедурах, из них 985 млн рублей — в завершенных. Чаще всего новым механизмом пользовались жители Омской и Челябинской областей, а также Пермского, Алтайского и Краснодарского краев. При этом 7,9 тыс. желающих воспользоваться новым механизмом было отказано. В основном из-за несоответствия критериям допуска, пояснили в «Федресурсе».

Директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников заявил, что рост банкротств наблюдается и среди клиентов их кредитной организации, причем он с некоторой задержкой следует за увеличением кредитного портфеля потребительских ссуд на рынке. Если раньше на банкротство подавали только сами должники, стремясь освободиться от долгов, теперь видна некоторая активизация признания несостоятельности физлиц со стороны конкурирующих кредиторов, констатировал он. В СберБанке заявили, что в течение 2021 года наблюдают среди клиентов аналогичную рынку динамику. Рост количества банкротов-граждан был ожидаем: все больше людей узнают о наличии такого инструмента и выбирают этот способ для решения финансовых трудностей.

Банкротство граждан продолжает набирать популярность, но существенного всплеска под влиянием пандемии не наблюдается, констатировал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Видимо, пострадавшим от нее россиянам уже удалось урегулировать свои долги с кредиторами, предположил он.