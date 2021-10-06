Рубль немного дешевеет к доллару и символически укрепляется к евро на утренних валютных торгах среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:14 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,44 рубля, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на этот же момент времени стоил около 83,96 рубля (минус 3 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 72,38—72,53 рубля за доллар и 83,88—84,01 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.