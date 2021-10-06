ФНС поручила своим инспекциям снять с экспортеров требования об уплате штрафов за невозврат валютной выручки; управлениям по регионам и межрегиональным инспекциям по крупнейшим налогоплательщикам также поручается довести решение до нижестоящих налоговых органов; законы о смягчении или отмене административной ответственности имеют обратную силу, в этом случае, если наказание еще не исполнено, оно должно быть отменено, пишут «Ведомости» , ссылаясь на письмо службы за подписью заместителя ее руководителя Виктора Бациева.

До отмены с 1 июля обязанности о возврате (репатриации) валютной выручки экспортеры должны были зачислять ее как в иностранной валюте, так и в рублях на счета в российских банках; компании обязаны заранее сообщать банкам о сроках расчетов по сделкам согласно внешнеторговым контрактам; если деньги приходили в банк с опозданием, бизнес штрафовали; санкций не удавалось избежать, даже если после зачисления на счет за рубежом деньги были конвертированы в другую валюту и переведены в Россию.

После отмены требования репатриации выручки для несырьевых отраслей Минфин предложил поэтапно отказаться применять это правило и к добывающим компаниям; по плану ведомства, с 2022 года сырьевых экспортеров можно было бы освободить от обязанности репатриации до 10% выручки, с июля 2022-го — до 20%, с 2023-го — 30%, с июля 2023-го — 50%, с 2024-го — всей суммы.

Совет Федерации одобрил отмену обязательной репатриации резидентами валютной выручки Совет Федерации поддержал изменения в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», направленные на либерализацию норм валютного законодательства в части отмены требования обязательной репатриации резидентами валютной выручки на свои счета в уполномоченных банках. Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

По мнению экспертов, разъяснения полезны для единого понимания ситуации налоговыми органами на местах, слишком высокие штрафы создавали чрезмерные риски продолжения деятельности за рубежом, а также угрозы разорения компаний, которые допустили не настолько общественно опасные нарушения, чтобы взыскивать с них почти всю выручку.

Хотя позитивная тенденция очевидна, «сильно радоваться экспортерам не стоит»: несмотря на снятие требований о репатриации, государство по-прежнему контролирует сроки и факт исполнения внешнеторгового контракта, отметила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.