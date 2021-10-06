Правительство поручило проработать критерии стандартного жилья с мебелью: Минстрой и Минпромторг к 7 октября должны рассмотреть возможность включения в стандарт обязательной чистовой отделки и меблировки, пишут «Известия» со ссылкой на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко. Для граждан такая мебель будет стоить на 40—50% дешевле, а цена квартиры при этом вырастет не более чем на 5%, говорят девелоперы.

Критерии жилья стандарткласса определены приказом Минстроя от 29 апреля 2020 года № 237/пр. Сегодня в числе обязательных требований к таким квартирам значится наличие лампочек, сантехники и смесителей, мойки с тумбой, а также плиты на кухне, сказал президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России, генеральный директор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков.

По его словам, следует включить в требования обязательную чистовую отделку (полностью готовый ремонт с обоями), а также мебель: кухню, встроенные шкафы в прихожей, мебель в ванной, отметил Шестаков, уточнив, что стоит предусмотреть на выбор три — пять вариантов мебели и отделки, на то и другое должна распространяться гарантия пять лет. «По сути, цель заключается в том, чтобы люди заезжали сразу в готовое для проживания жилье, а не брали еще потребительский кредит на длительный ремонт», — подчеркнул он.

Как правило, дома стандарткласса возводятся для социальных нужд, в том числе в рамках программ реновации, пояснил управляющий партнер «ВекторСтройФинанса» Андрей Колочинский, добавив, что такие бюджетные проекты есть в регионах с невысоким уровнем платежеспособности населения. По данным bnMap.pro, около 30% строящихся домов в России относятся к стандартклассу. Обязательные требования должны распространяться только на жилье стандарткласса, в остальных сегментах (комфорт, бизнес, премиум и так далее) — на усмотрение застройщика, считает Колочинский. Согласно информации bnMap.pro, в среднем по стране стандартное жилье стоит на 16—20% дешевле, чем комфортное. При этом коммерческие застройщики в Москве практически не возводят такие дома: большинство проектов, ориентированных на массовый спрос, относятся к комфортклассу, отметил эксперт.

В Минпромторге сообщили, что поддерживают инициативу. В ведомстве полагают, что российская промышленность справится с задачей: объем производства мебели в России за семь месяцев 2021 года вырос на 36% относительно аналогичного периода 2020 года. Оснащение квартир мебелью приведет к снижению ее стоимости для владельца жилья, указали в ведомстве, добавив, что вопросы о критериях обязательного наличия мебели относятся к компетенции Минстроя.

Гражданам мебель действительно будет доставаться дешевле, согласна глава риелторской компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. Однако на практике 60% покупателей жилья с отделкой сразу после заселения видоизменяют ее капитально, а косметические изменения вносят почти 100% новоселов, отметила она. А в проектах бизнес-класса и выше покупатели предпочитают квартиры без отделки, чтобы создавать дизайн по своему вкусу, добавила коммерческий директор девелоперской компании «Мармакс» Валерия Русакова.