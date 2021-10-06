📰 По мнению экспертов рынка недвижимости, 2021 год станет рекордным по количеству приобретенного жилья, пишут «Известия» . Судя по нынешним темпам, год может завершиться суммой продаж в 350—390 млрд рублей, отметили аналитики. Так, участники рынка считают, что рекордный объем инвестиций в недвижимость связан с увеличением спроса на защитные активы в условиях повышенной волатильности на рынках, а также с повышением уровня цен. Например, рост вложений в участки под жилое строительство обусловлен льготными госпрограммами по ипотеке, ростом доступности кредитов на индивидуальное жилищное строительство и бумом на этом рынке, вызванным тенденцией к переходу на удаленный режим работы. Ажиотажный спрос на складские мощности, в свою очередь, вызван дефицитом провозных емкостей и пропускной способности инфраструктуры.



📰 Минэкономразвития отправило на согласование в ведомства новую версию стратегии низкоуглеродного развития РФ до 2050 года, пишет «Коммерсант» . Проект стал намного амбициознее представленных ранее: он, в частности, предполагает достижение углеродной нейтральности страны к 2060 году, выбирает приоритетом интенсивный сценарий, предполагающий снижение выбросов парниковых газов на 79% к 2050 году, и впервые связывает низкоуглеродную трансформацию в РФ с экономическим ростом. Реализация такого сценария потребует совокупных инвестиций в снижение выбросов в размере 1% ВВП в 2022—2030 годах и 1,5—2% ВВП в 2031—2050 годах. Эксперты положительно оценивают документ, призывая к его более подробной доработке, однако называют цели по повышению уровня поглощения парниковых газов труднодостижимыми.



📰 Начало осени ознаменовалось резким ростом интереса инвесторов к паевым фондам, пишет «Коммерсант» . По данным Investfunds, чистый приток средств в розничные паевые фонды в минувшем месяце составил 27,22 млрд рублей. Это почти на 22% выше показателя августа и максимальный результат с апреля. Основной рост привлечений произошел за счет открытых фондов, чистые вложения в которые выросли в 1,5 раза до 17,5 млрд рублей. В то же время в биржевые фонды было инвестировано только 9,7 млрд рублей, на 1,2 млрд рублей ниже результата предыдущего месяца. Низкие результаты консервативных фондов снижают к ним интерес, особенно на фоне уверенного роста ставок по депозитам. По мнению экспертов, важный тренд, который повлиял на динамику привлечений, — сокращение вывода средств из инвестпродуктов.

📰 Рубль с начала 2021 года укрепился к доллару примерно на 2,5%, к евро — на 8%, это лучший результат среди 24 валют развивающихся рынков, рассказал «Российской газете» начальник отдела глобальных исследований «Открытые инвестиции» Михаил Шульгин. По его словам, второе полугодие также складывается благоприятно для российской валюты: в III квартале она подорожала против американского конкурента на 0,5% (+3% к евро). Курс доллара к рублю остается в русле «медвежьего» тренда с ноября 2020 года, отметил эксперт, добавив, что с технической точки зрения разворотных сигналов не наблюдается. На конец года более вероятен курс около 71,5—72, при этом потенциал укрепления рубля к евро выше. Здесь мы можем увидеть 81—82 за единицу единой европейской валюты, заключил Шульгин.



📰 Самое длительное в истории падение Facebook, WhatsApp и Instagram привело к всплеску роста трафика у конкурирующих соцсетей и других ресурсов, пишет «Коммерсант» , уточняя, что речь идет о приложениях знакомств и книжных сервисах, а также увеличении числа звонков и СМС. Так, во «ВКонтакте» в понедельник вечером на 54% выросло количество регистраций, на 21% — число отправленных сообщений, а объем активной аудитории — на 19% по сравнению с предыдущим днем, рассказали в пресс-службе соцсети. Количество регистраций в мессенджере Viber по всему миру выросло в пять раз. На следующий день, 5 октября, показатели уже вернулись на прежний уровень, но в долгосрочной перспективе сбой повлияет на имидж соцсетей как рекламных площадок: упущенная выгода российских рекламодателей может составлять десятки миллионов рублей, оценивают эксперты.



📰 В этом году сезонный всплеск продаж смартфонов оказался сильнее, чем обычно, пишет «Коммерсант» . Так, по данным «Связного», в III квартале продажи смартфонов в штуках выросли на 30% по отношению ко II кварталу. Всего с начала года, по оценке компании, в России было продано 21,2 млн смартфонов на 484,6 млрд рублей, из них за III квартал — 8,4 млн устройств на 180,8 млрд рублей. По мнению экспертов и участников рынка, на рост продаж помимо традиционного фактора начала учебного года могли повлиять обновление модельного ряда ведущими производителями, а также социальные выплаты отдельным категориям граждан. Так, в прошлом году розничные сети электроники зафиксировали всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тыс. рублей в первые дни июня и июля.

