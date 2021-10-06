Российские фондовые индексы растут в начале торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,69% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 4 253,16 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,4% до отметки 1 847,44.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в умеренный плюс, пытаясь продолжить повышение на фоне сохранения позитивной динамики цен на нефть и газ, — спрогнозировала перед стартом торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. — Ралли энергоносителей, однако, приостановилось, и если в течение дня цены перейдут к коррекции, российские активы также окажутся под нисходящим давлением».



«На зарубежных площадках вновь преобладает уход от риска, который может усилиться в случае выхода сильных данных по занятости в США. Для отечественных акций и рубля, однако, определяющими остаются цены на нефть и газ», — добавила эксперт.