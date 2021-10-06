Минэкономразвития предлагает вернуть действовавшее в 2018—2019 годах освобождение от налога на прибыль имущественных прав компаний на свою интеллектуальную собственность (товарные знаки, технологии, изобретения и прочее), пишет «Коммерсант» . Ведомство считает, что двух лет действия льготы, которая была введена для того, чтобы стимулировать бизнес провести инвентаризацию имущества и имущественных прав для постановки на баланс созданной в прошлые периоды интеллектуальной собственности, оказалось недостаточно.

Речь идет о том, чтобы не учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы в виде прав на РИД, выявленные компаниями при инвентаризации своего имущества и имущественных прав. Такая льгота действовала в 2018 и 2019 годах, и вводилась она как раз для того, чтобы мотивировать компании определить «настоящую» цену созданной ими интеллектуальной собственности, оформить права на нее и обеспечить правовой охраной. В теории это, в свою очередь, должно приводить к увеличению капитала за счет нематериальных активов компаний и облегчить им доступ к кредитованию.

Однако двух лет применения льготы, признает Минэкономики, оказалось недостаточно — процедуры инвентаризации и оформления прав оказались слишком длительными. Поэтому льготу предлагается ввести еще на три года (с момента вступления поправок в силу) — и в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные до 2021 года. Для малого и среднего бизнеса этот срок составит пять лет.

В ведомстве отмечают, что льгота позволит вывести РИД из «серой зоны» рынка, ведь без нее компании не заинтересованы в выявлении прав на интеллектуальную собственность. «Предприятия скорее откажутся от учета используемых прав на нее, что практически не подлежит проверке со стороны проверяющих органов, чем понесут существенные расходы в виде налога на прибыль на вновь выявленные РИД», — указывает ведомство. Сейчас такие нематериальные активы, по данным ведомства, 95% российских компаний учитывает на балансе по стоимости уплаченной за них госпошлины (например, за экспертизу товарного знака и за выдачу свидетельства о его регистрации, это в сумме всего 30 тыс. рублей). Это сильно снижает как доходы при передаче лицензий на такую интеллектуальную собственность, так и размеры компенсации реальных потерь от ее неправомерного использования.

Руководитель проекта направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок Бахтияр Джафаров отмечает, что в России доля нематериальных активов остается крайне низкой и для большинства видов деятельности составляет менее 1% в стоимости внеоборотных активов. Это связано не с их отсутствием, а как раз с невозможностью или нежеланием принимать их к учету. После возвращения льготы компании, по его мнению, будут охотнее ставить РИД на учет по рыночной стоимости. Член генсовета «Деловой России» Ильдар Шайхутдинов полагает, что поправки помогут вывести использование интеллектуальной собственности на другой уровень. Он уверен, что почти каждая производящая организация имеет оборудование, которое работает только при наличии передовой технологии.

«И она является таким же активом — и если за рубежом компании повышают свою капитализацию за счет интеллектуальной собственности, то в российских компаниях она идет по стоимости скрепок», — заметил эксперт.