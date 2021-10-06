Самой популярной у злоумышленников моделью этого года в Москве стала Hyundai Santa Fe — 11% от всех автомобилей, угнанных в столице за девять месяцев, в Санкт-Петербурге — KIA Sportage (15%). На втором месте списка разместились Hyundai Creta с долей в 9% в Москве и Hyundai Santa Fe и Mitsubishi Outlander (по 12%) — в культурной столице. Замыкают тройку антирейтинга в Москве KIA Rio (8%), а в Петербурге на этой строчке оказались сразу четыре модели (у каждой — по 6%). Это Toyota Camry, Land Cruiser 150 Prado, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail. Такие данные представлены в релизе страхового дома «ВСК».

Для сравнения: из этого списка московских автоугонщиков интересует только Hyundai Tucson, которая в столице заняла пятое место.

Марка Hyundai возглавляет топ-10 и в общероссийской выборке. В России в этом году пострадало на 35% больше владельцев этой марки.

KIA Sportage оказалась на седьмом месте в Москве (4%). В российском антирейтинге 2021 года марка KIA находится на третьем месте, хотя еще в прошлом году занимала верхнюю строчку. Четвертое место — у модели Mitsubishi Outlander, автомобили которой представляют 7% всех угнанных машин в Москве. В топ-10 по России марка Mitsubishi занимает шестое место, в прошлом году она не входила в этот антирейтинг.

Модели Lexus LX закрепились на шестом месте. В Москве число случаев угона автомобилей этой модели составили 4,5% от общего числа. В целом в России интерес преступников к автомобилям Lexus снизился на 7%, а марка заняла четвертое место в российском топ-10.

В московский антирейтинг не вошли модели марки Toyota (третье место по России), а также автомобили отечественных марок, «спрос» на которые со стороны автоугонщиков в России существенно вырос.

Всего же, по оценке экспертов страхового дома «ВСК», за девять месяцев 2021 года 30% автомобилей, угнанных на территории России, пропали именно в столице.

С точки зрения угона автомобилей Санкт-Петербург ничем не уступает Москве, с учетом того что населения в нем меньше более чем в два раза. При этом по сравнению с прошлым годом петербургский рейтинг изменился до неузнаваемости. В 2021 году топ-7 покинули KIA Rio, KIA Optima, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Land Cruiser 200 и популярная в Москве Hyundai Creta.

Единственной маркой, стабильно привлекающей петербургских преступников, является Land Cruiser. При этом в Санкт-Петербурге, как и в Москве, угонщиков не интересуют отечественные автомобили, которые в топ-10 по России в этом году вырвались вперед, потеснив некоторые зарубежные марки.

По оценке страхового дома «ВСК», на Петербург приходится 16% транспортных средств, похищенных в России за девять месяцев 2021 года. В общей сложности половина угнанных автомобилей в стране приходится на Москву и Петербург.