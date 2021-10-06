Утверждение о том, что Facebook ставит прибыль выше безопасности и благополучия пользователей, — это «просто неправда». Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный директор компании Марк Цукерберг.



Ранее бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген в ходе слушаний в сенате США заявила, что компания считает увеличение вовлеченности пользователей — их кликов, лайков и репостов — более важным, чем снижение до минимума возможного ущерба их физическому и психологическому здоровью. Она отметила, что деятельность Facebook привела к большему разобщению людей, а также к распространению лжи, угроз и конфликтов.

Цукерберг в свою очередь опубликовал сообщение, которое разослал сотрудникам Facebook. В нем он заявил, что многие претензии нелогичны. «Если бы нас не волновала борьба с вредным контентом, зачем бы мы нанимали настолько больше занимающихся этим людей, чем любые другие компании в нашей сфере, даже более крупные, чем мы?» — написал миллиардер. Он отметил, что компания изменила новостную ленту соцсети таким образом, чтобы в ней было меньше вирусных видео и больше контента от друзей или членов семьи пользователя. По его словам, Facebook понимал, что из-за этого люди станут проводить в соцсети меньше времени, но исследования показали, что решение было правильным с точки зрения их состояния.