«Яндекс» усилил защиту аккаунтов пользователей при помощи «Яндекс ID». Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Теперь каждый раз, когда люди вводят пароль, он проверяется на безопасность. Также «Яндекс» будет присылать пуши обо всех входах в «Яндекс ID», чтобы человек мог сразу заметить подозрительный визит и закрыть аккаунт от злоумышленников», — говорится в сообщении.

По словам руководителя «Яндекс ID» Владислава Таболина, проверка паролей на безопасность является технически сложной задачей, поскольку все пароли хранятся и передаются в зашифрованном виде.

Для осуществления проверки «Яндекс» использует базу из 1,2 млрд скомпрометированных паролей, пояснили в компании, заметив, что среди них те пароли, которые попали в публичный доступ или утекли в Сеть. В компании пояснили, что так случается, если компьютер был заражен вирусом или если пользователь применял один пароль для разных сайтов.

В том случае, если пароль оказался скомпрометирован, «Яндекс» просит пользователя сменить его и подтвердить права на аккаунт с помощью кода из СМС, добавили в пресс-службе.

Помимо этого компания предлагает проверить данные в «Яндекс ID» — номера телефонов, почту, адреса страниц в соцсетях, так как они позволяют восстановить доступ к аккаунту.

Google переведет на двухфакторную аутентификацию 150 млн пользователей Google введет обязательную двухфакторную аутентификацию для части своих пользователей, передает РБК со ссылкой на блог компании.

В июне «Яндекс» предоставил пользователям инструмент в личном кабинете «Яндекс ID» для управления своими данными. Благодаря ему пользователи могут запросить архив с информацией, которую накопили о них более 50 сервисов «Яндекса», и удалить данные из отдельных сервисов, рассказывали в пресс-службе.



До этого, в феврале, служба безопасности «Яндекса» раскрыла утечку данных 5 тыс. почтовых ящиков. Информацию слил один из системных администраторов, пришли к выводу в компании. В связи с утечкой «Яндекс» обратился в полицию.