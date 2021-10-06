Трудовые мигранты смогут отправлять денежные переводы из России в долг — такую возможность им с 11 октября предоставит система платежных сервисов «Золотая корона», пишут «Ведомости» со ссылкой на данные председателя совета директоров компании Николая Смирнова, уточняя, что на старте мигранты смогут получать небольшие суммы в диапазоне от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.
Отмечается, что проценты не будут начисляться 21 день, затем ставка составит 1% в день, при этом на первоначальном этапе перевод в кредит будет доступен во всех салонах «МегаФона», но в планах — сделать услугу доступной во всей инфраструктуре «Золотой короны»; займы предоставит микрокредитная компания «Страна экспресс», но в дальнейшем возможно подключение новых партнеров, рассказал Смирнов.
Сама система платежных сервисов будет зарабатывать на продукте так же, как на обычном переводе, — за счет комиссии (базовая ставка — 1% от суммы платежа, но не более 1 тыс. рублей, 20 долларов или 15 евро); для оформления перевода в долг понадобятся паспорт и документ, дающий право на пребывание в России, — миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство.
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По словам представителя «Золотой короны», перевод может быть получен сразу после одобрения заявки кредитором, на рассмотрение заявки будет уходить не более десяти минут; основным критерием оценки заемщика станет история его взаимодействия с «Золотой короной».
Попытка выдавать микрозаймы мигрантам, которые не были ранее клиентами системы платежных сервисов, приводила к дефолтам на уровне 80%, поэтому перевод в долг — это не инструмент привлечения новых клиентов, добавил представитель «Золотой короны», уточнив, что задача продукта — дать возможность постоянным клиентам поменять парадигму отправки переводов и начать отправлять деньги до получения зарплаты, а не после, пояснил он.
«Сбер» увеличил список стран, в которые можно мгновенно отправить деньги через приложение «СберБанк Онлайн». Мгновенное получение наличных в офисах Western Union теперь стало доступно еще в 11 странах Восточной Европы: Сербии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Румынии, Хорватии, Македонии, Словакии, Словении, Албании, Польше.