Трудовые мигранты смогут отправлять денежные переводы из России в долг — такую возможность им с 11 октября предоставит система платежных сервисов «Золотая корона», пишут «Ведомости» со ссылкой на данные председателя совета директоров компании Николая Смирнова, уточняя, что на старте мигранты смогут получать небольшие суммы в диапазоне от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Отмечается, что проценты не будут начисляться 21 день, затем ставка составит 1% в день, при этом на первоначальном этапе перевод в кредит будет доступен во всех салонах «МегаФона», но в планах — сделать услугу доступной во всей инфраструктуре «Золотой короны»; займы предоставит микрокредитная компания «Страна экспресс», но в дальнейшем возможно подключение новых партнеров, рассказал Смирнов.

Сама система платежных сервисов будет зарабатывать на продукте так же, как на обычном переводе, — за счет комиссии (базовая ставка — 1% от суммы платежа, но не более 1 тыс. рублей, 20 долларов или 15 евро); для оформления перевода в долг понадобятся паспорт и документ, дающий право на пребывание в России, — миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство.

По словам представителя «Золотой короны», перевод может быть получен сразу после одобрения заявки кредитором, на рассмотрение заявки будет уходить не более десяти минут; основным критерием оценки заемщика станет история его взаимодействия с «Золотой короной».

Попытка выдавать микрозаймы мигрантам, которые не были ранее клиентами системы платежных сервисов, приводила к дефолтам на уровне 80%, поэтому перевод в долг — это не инструмент привлечения новых клиентов, добавил представитель «Золотой короны», уточнив, что задача продукта — дать возможность постоянным клиентам поменять парадигму отправки переводов и начать отправлять деньги до получения зарплаты, а не после, пояснил он.