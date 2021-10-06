Порядка 50% самозанятых применяют этот налоговый режим для подработки и совмещают ее с основной деятельностью, сообщила замглавы Минэкономразвития России Татьяна Илюшникова.

«Этот [налоговый режим] — очень действенная мера, так как около 40% самозанятых вообще не имели легальных доходов за год до постановки на учет в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Около 50% самозанятых совмещают самозанятость с трудовой деятельностью. То есть режим используется для подработки, а не основного вида деятельности», — сказала Илюшникова.

В России запустили сервис для работы с самозанятыми Сервис помогает найти исполнителя на разные виды работ, проверяет наличие у него статуса самозанятого, регистрирует профессиональный доход, отслеживает доступный лимит, получает и хранит чеки.

Она назвала лидеров среди регионов по численности зарегистрированных самозанятых. Так, в Москве их число приближается к 1 млн человек — 976,5 тыс. человек (30,5% от общего количества). На втором месте — Московская область (378,3 тыс. человек, 11,8% от общего количества), на третьем — Санкт-Петербург (274,7 тыс., 8,6%), на четвертом — Татарстан (221,5 тыс., 7%), на пятом — Краснодарский край (148,9 тыс., 5%). В Москве — 56 самозанятых на 1 тыс. человек населения, в Санкт-Петербурге — 38, в Татарстане — 36, в Московской области — 33, в Калужской области — 23, уточнила Илюшникова.

По данным министерства, из уплаченных самозанятыми налогов больше 8 млрд рублей приходится на Москву из 20,5 млрд рублей в целом по стране.