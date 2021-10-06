Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев текущего года составила 203,7 млрд рублей, отдельно за сентябрь — 24,3 млрд, что в 3,9 раза и в 270 раз выше по сравнению с аналогичными периодами прошлого года соответственно. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе банка.

«По итогам девяти месяцев банк продолжает демонстрировать рекордный уровень по показателю «чистая прибыль», которая впервые в истории банка превысила 200 миллиардов рублей, и сохраняет высокий уровень рентабельности капитала», — комментирует старший вице-президент, руководитель департамента учета и отчетности ВТБ Михаил Коваленко.

Чистые процентные доходы составили 441,4 млрд рублей за девять месяцев и 51,5 млрд за сентябрь 2021 года (плюс 28,5% и плюс 34,1% в годовом выражении соответственно). Ключевым фактором увеличения чистого процентного дохода стал выросший объем кредитного портфеля банка, поясняется в сообщении.

Чистые комиссионные доходы составили 116,7 млрд рублей за три квартала и 12,7 млрд за последний отчетный месяц (плюс 26,7% и плюс 0,8%).



В числе прочего отмечается, что расходы на создание резервов под обесценение уменьшились на 61,3% и 86% соответственно, составив 78,3 млрд рублей за девять месяцев 2021 года и 6,4 млрд за сентябрь.

Совокупные активы банка на 1 октября достигли 19,1 трлн рублей, увеличившись на 16,7% за девять месяцев и на 1,8% за сентябрь.

Суммарный кредитный портфель составил 13,4 трлн рублей (плюс 13% с начала года, плюс 1,7% за месяц). Объем кредитов физическим лицам вырос на 25,2% и 2,1% соответственно, достигнув 4,1 трлн рублей, юридическим лицам — на 8,4% и 1,5%, до 9,3 трлн. Отдельно сообщается о приросте объемов кредитования среднего и малого бизнеса на 11,3%.

«Продажи кредитных продуктов физических лиц за девять месяцев 2021 года выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 45%, в том числе продажи кредитов наличными — почти на 70%», — подчеркивают в ВТБ.

Доля розничного бизнеса в совокупном кредитном портфеле банка увеличилась до 30,5% с 27,6% на начало года.

Объем средств клиентов на 1 октября составил 16,5 трлн рублей (плюс 22% с начала года и плюс 2% за месяц), в том числе средств юрлиц — 11,1 трлн (плюс 31,1% и плюс 3,2% соответственно), физлиц — 5,4 трлн (плюс 6,6% за три квартала и минус 0,4% за сентябрь). Дополнительно уточняется, что портфель привлеченных средств в сегменте среднего и малого бизнеса составил около 2 трлн рублей. С начала года прирост клиентской базы в этом сегменте достигает 20%.

По состоянию на 1 октября 2021 года общий регулятивный капитал банка составил 1 трлн 840,7 млрд рублей, увеличившись на 0,5% за сентябрь и на 11,9% с начала года преимущественно за счет прибыли и привлечения субординированных облигаций. За девять месяцев в регулятивный капитал были включены выпущенные банком субординированные облигации на 147,7 млрд рублей.

Размер базового капитала составляет 1 трлн 235,1 млрд рублей (плюс 0,4% за месяц), основного — 1 трлн 531,8 млрд (плюс 0,1%).

На 1 октября 2021 года норматив Н1.0 (общий капитал) составлял у ВТБ 11,59% (минимально допустимое значение — 8%), Н1.1 (базовый) — 7,76% (минимально допустимое значение — 4,5%), Н1.2 (основной) — 9,63% (минимально допустимое значение — 6%).

«Значение норматива достаточности капитала Н1.0 за девять месяцев увеличилось (на 0,31 процентного пункта) в основном за счет роста величины собственных средств (капитала) и перехода на расчет операционного риска согласно положению Банка России № 744-П. Переход на новый расчет операционного риска c отчетности по состоянию на 1 апреля 2021 года позволил банку улучшить норматив достаточности капитала на 0,4 п. п.



При этом за сентябрь 2021 года значение норматива достаточности капитала (Н1.0) снизилось на 0,14 п. п. в основном за счет роста объемов кредитования юридических и физических лиц», — говорится в релизе ВТБ.