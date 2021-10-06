Методические рекомендации по обеспечению дополнительной защиты прав потребителей из числа лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения могут стать обязательными, если финансовые организации не будут им следовать. Об этом заявил руководитель экспертной группы Управления финансовой доступности службы по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Банка России Юрий Божор, выступая на Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.

«Мы посмотрим, как они исполняются, как идет применение этих рекомендаций на финансовом рынке, и в случае, если мы поймем, что финансовые организации не очень стремятся их выполнять, мы рассмотрим вариант о нормативном регулировании с тем, чтобы сделать их обязательными», — заявил он.

В документе кредитным организациям рекомендуется при заключении договоров об оказании финансовых услуг, предполагающих возможность обслуживания через дистанционные каналы, предоставить клиентам возможность устанавливать лимиты по объему и количеству операций, совершенных посредством дистанционных каналов доступа к счетам, вводить запрет на подключение дистанционных каналов (например, на регистрацию в мобильном приложении) или на отображение информации по счетам, формировать закрытый перечень лиц в пользу которых возможно осуществление перевода денежных средств. Регулятор также рекомендовал предоставить клиенту возможность назначить помощника с целью контроля операций.