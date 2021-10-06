Мобильное приложение «Госуслуги.Авто» пополнилось новыми функциями: теперь в этом сервисе пользователи могут делегировать предъявление электронного свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) другому водителю, а также проверять историю автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

В министерстве пояснили, что через приложение можно предъявлять электронное СТС в виде QR-кода на автомобиль, доверенный для управления. Для этого автовладельцу в своем мобильном приложении «Госуслуги.Авто» необходимо указать Ф. И. О., номер водительского удостоверения и дату рождения водителя, которому он доверяет управление своим транспортным средством, а также срок, на который передается управление.

«Важно, чтобы у водителя, которому передается в управление авто, в личном кабинете на портале «Госуслуги» был введен номер его водительского удостоверения. Данные «подтянутся» в приложение, и водитель сможет предъявлять инспектору ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении», — уточняется в релизе.

Также пользователи сервиса «Госуслуги.Авто» получили возможность прямо в мобильном приложении просматривать историю транспортного средства и скачивать выписку на авто из государственного реестра транспортных средств ГИБДД. Этот сервис может быть полезен при покупке автомобиля с пробегом. Для получения данных достаточно ввести VIN, номер кузова или шасси авто.

Кроме того, в приложении можно подать заявление на регистрацию авто, а по истечении срока действия водительского удостоверения записаться на его замену.

В пресс-службе напомнили, что приложение «Госуслуги.Авто» в пилотном режиме было запущено Минцифры совместно с МВД России в сентябре 2021 года. Автовладельцы по всей России получили возможность предъявлять сотрудникам ГИБДД цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении. Тестирование продлится до конца 2021 года. В этот период сотрудники ГИБДД вправе попросить автовладельцев предъявить и «бумажный» вариант СТС.