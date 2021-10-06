Банк России оценит свою денежно-кредитную политику и проведет консультации с обществом: регулятор опубликовал план исследований и мероприятий, которые будут проведены для комплексного анализа ДКП, ее целей и инструментов за период таргетирования инфляции.

В Центробанке напомнили, что в режиме таргетирования инфляции ДКП проводится с 2015 года. Переходя к инфляционному таргетированию, Банк России определил целью своей ДКП снижение годовой инфляции до 4% в 2017 году и ее поддержание вблизи этого уровня в дальнейшем. Поскольку с момента перехода к режиму инфляционного таргетирования прошло уже более шести лет, ЦБ считает целесообразным провести всесторонний анализ условий проведения ДКП и ее результатов за прошедший период, а в будущем планирует готовить такие обзоры раз в пять лет.

Исследовательские подразделения Банка России проведут анализ по шести тематическим блокам.

Блок 1. Формат цели по инфляции. В рамках этого блока планируется, в частности, проанализировать, соответствует ли цель по инфляции «вблизи 4%» текущим условиям проведения ДКП в России, в том числе в контексте опыта зарубежных стран; оценить, сложились ли в российской экономике предпосылки для снижения целевого ориентира по инфляции; оценить преимущества и недостатки различных способов формулировки цели по инфляции (например, точечная оценка или диапазон).

«Восприятие и ценовой стабильности как таковой, и вклада денежно-кредитной политики в ее обеспечение существенно различается для граждан, бизнеса, участников финансового рынка, профессиональных аналитиков и экспертов. С января 2017 года по сегодняшний день годовая инфляция в среднем равнялась 4%. Но при этом она изменялась от 2,2% до 7,3% и сейчас находится на высоком уровне. Обзор даст нам возможность провести системное обсуждение отношения общества к проводимой политике и ее результатам», — отметил зампред Банка России Алексей Заботкин, чей комментарий размещен позже в среду, 6 октября, на сайте регулятора.



ЦБ: уровень нейтральной ставки будет обсуждаться в ходе обзора ДКП Банк России обсудит уровень диапазона нейтральной ставки в рамках обзора денежно-кредитной политики, результаты которого будут сформулированы ближе к середине 2022 года, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин.

Блок 2. Операционная процедура ДКП. Банк России напоминает, что система инструментов ДКП в ее текущем виде сформирована в 2013 году (с учетом некоторых последующих дополнений): так, был введен симметричный процентный коридор, центром которого стала ключевая ставка, а основными операциями — аукционы на срок одна неделя. Вместе с тем за последнее десятилетие существенно изменились операционные процедуры зарубежных центральных банков. Менялись и условия управления ставками денежного рынка в России: банковский сектор перешел от структурного дефицита к структурному избытку ликвидности, появились и развились новые сегменты денежного рынка. Центробанк, в частности, намерен оценить эффективность действующей операционной процедуры ДКП и определить возможные направления ее развития.

Блок 3. Ретроспективная оценка оптимальности проводимой ДКП. В рамках этого блока будут смоделированы альтернативы ранее принятым решениям по ДКП и оценено их влияние на экономику и инфляцию.

Блок 4. Коммуникация как инструмент ДКП. «Увеличивая информационную открытость в области ДКП, центральный банк стремится снизить инфляционные ожидания и закрепить их на низком уровне, повысить доверие к проводимой ДКП и предсказуемость уровней процентных ставок в экономике», — отмечается в плане аналитических работ и мероприятий по обзору ДКП. Регулятор собирается, например, «оценить предсказуемость решений по ДКП, в том числе в сравнении с опытом центральных банков зарубежных стран», а также хочет понять, насколько его текущая коммуникация ясна для основных целевых аудиторий.

Блок 5. ДКП и финансовая стабильность. «ДКП через воздействие на финансовый сектор может оказывать влияние на системные риски в экономике, в том числе в финансовой сфере. Минимизация таких рисков является задачей политики по поддержанию финансовой стабильности. Системные риски, генерирующие через финансовый сектор возможные негативные последствия для устойчивого функционирования реального сектора, могут как усиливаться, так и ослабляться под влиянием проводимой ДКП. Взаимосвязь ДКП и финансовой стабильности формирует необходимость определения оптимальных подходов к их взаимодействию», — поясняет Центробанк.

Планируется в том числе проанализировать российский опыт проведения ДКП в режиме таргетирования инфляции в условиях формирования экзогенных и эндогенных рисков для финстабильности, а также «оценить целесообразность сохранения текущей практики Банка России по взаимодействию ДКП и финансовой стабильности».

Блок 6. Новые вызовы для ДКП. Предполагается проанализировать влияние таких факторов, как:

появление цифровых валют;

развитие финансового рынка (один из ключевых вопросов — факторы, влияющие на предпочтения экономических агентов при выборе инструментов сбережения среди доступных альтернатив);

изменение климата (включая внутреннюю и зарубежную климатическую политику, потенциальные изменения в структуре экономики, возможное увеличение вероятности реализации физических рисков);

демографические изменения (к примеру, влияние изменения возрастной структуры населения на предпочтения граждан в отношении потребления и сбережений);

проблема социального неравенства (например, каким образом неравенство в доступе к финансовым продуктам и уровне финансовых знаний влияет на выбор моделей поведения домашних хозяйств и результативность ДКП).

В ходе обзора Банк России проведет обсуждение вышеперечисленных тем с представителями бизнеса, профессиональными участниками финансового рынка, органами власти, академическим и экспертным сообществом, гражданами.



Итоги обзора будут представлены к середине 2022 года. В докладе в том числе будут предложения по возможному уточнению параметров ДКП Банка России.