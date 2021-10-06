Эксперты одобрили 16 039 мероприятий для внесения в программу «Пушкинской карты», они уже размещены в афише программы. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой по итогам заседания попечительского совета Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

«16 039 событий уже одобрены экспертными советами и размещены в афише программы «Пушкинская карта» на портале «Культура.РФ». Это спектакли, концерты, образовательные мероприятия и творческие встречи», — сказали в секретариате.

Как отметила Голикова, к программе присоединились все 85 регионов России и 1 960 учреждений культуры, включая 114 федеральных, 831 региональное, 689 муниципальных и 326 частных. «Программа «Пушкинская карта» позволит почти 13 миллионам молодых граждан нашей страны в возрасте от 14 до 22 лет получить доступ к культурным мероприятиям и произведениям искусства», — добавила вице-премьер. По ее словам, эта мера социальной поддержки придаст новый импульс развитию всей отрасли культуры, повысит конкуренцию организаций культуры.