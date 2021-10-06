Переход к бюджетному правилу и постоянное пополнение Фонда национального благосостояния обеспечивают долгосрочную устойчивость российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики. Стенограмма его выступления опубликована на официальном сайте Кремля.

По словам президента, благодаря принятым решениям устойчивость российской экономики обеспечена «вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры и внешнеэкономической конъюнктуры, что наглядно продемонстрировал прошлый год».

Глава государства отметил необходимость дальнейших мер, в частности, диверсификации экономики и развития перспективных направлений в энергетике.

«При этом необходимо заниматься диверсификацией экономики, активно инвестировать в инфраструктуру и создание новых производств. Особое внимание стоит уделить угледобывающим регионам, созданию здесь новых рабочих мест вне угольного сектора. Такие поручения мною уже были даны», — сказал Путин.